Hospital de VFX com 46 vagas para novos médicos especialistas

O Hospital de Vila Franca de Xira vai poder contratar 46 recém-especialistas, no âmbito de um parecer emitido pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O Hospital de Vila Franca de Xira vai poder contratar 46 recém-especialistas, no âmbito de um parecer emitido pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS). “Estas vagas potenciam o reforço do quadro de recursos humanos do Hospital de Vila Franca de Xira em diversas áreas da medicina, possibilitando um aumento e reforço da actividade assistencial”, refere, em comunicado, a unidade hospitalar.

Numa nota divulgada, a direcção executiva do SNS informou que os hospitais estão autorizados a contratar 1.564 recém-especialistas para assegurar o normal funcionamento dos serviços de urgência, acelerando o processo de recrutamento em cerca de três meses.