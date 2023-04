Personalidades de mérito distinguidas em Alhandra

Reconhecer e valorizar as personalidades e instituições que se notabilizam pelo serviço que prestam em prol da comunidade é o principal objectivo dos Galardões de Mérito da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz que, na noite de 22 de Abril, distinguiu oito cidadãos de mérito da freguesia.

A cerimónia realizou-se na Sociedade Euterpe Alhandrense, em Alhandra, e arrancou com a performance das alunas de dança da instituição e com o repertório musical da turma de alunos do Conservatório Regional Silva Marques. O presidente da junta, Mário Cantiga, sublinhou o papel social de todos os homenageados ao serviço da comunidade local. O discurso do autarca incidiu ainda sobre a importância dos cidadãos continuarem a lutar pela sua liberdade e não ceder a populismos.

Foi distinguida por mérito empresarial a empresa de moldes da vila de Alhandra, Mecimolde. O galardão de mérito social foi entregue à União Desportiva e Columbófila Adoslouquense (UDCA), pelo seu exemplo de resiliência e por nunca ter perdido de vista os valores e a prática da liberdade e da cultura. O Agrupamento de Escuteiros 1164 de Alhandra também foi distinguido com o prémio de mérito social. Actualmente, o grupo com 23 anos, tem 60 elementos entre adultos e crianças.

A Associação O Dom Maior foi reconhecida pelo seu mérito social. A associação dedica-se a apoiar pessoas com deficiência nomeadamente crianças. A instituição, com sede em Lisboa, tem uma colónia de férias em São João dos Montes com capacidade para 25 crianças e conta com a união de freguesias como parceira do trabalho que desenvolve.

Na área desportiva foi reconhecido o trabalho de Vítor Félix, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem. Chefe de divisão do desporto e lazer na Câmara de Vila Franca de Xira, Vítor Félix foi pioneiro na implementação da prática de canoagem no Alhandra Sporting Club.

Por mérito autárquico foi agraciado José Manuel Rumaneiro, presidente da UDCA há duas décadas. Aderiu ao Partido Comunista Português, foi dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, foi presidente da Assembleia de Freguesia de São João dos Montes de 1990 a 1993 e presidente da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz de 2013 a 2021.

O galardão de mérito autárquico foi ainda entregue a Maria de Fátima Godinho Currito Santos, que exerceu vários anos a função de juíza social no Tribunal de Família e Menores de Vila Franca de Xira. Politicamente, integrou em 1989 a lista do Partido Socialista à Assembleia de Freguesia de Alhandra e desempenhou vários mandatos naquele órgão, incluindo a sua presidência de 2005 a 2009. Ao fim de 32 anos, em 2021, despediu-se daquela que disse ser a sua missão autárquica.