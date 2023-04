Antiga escola primária deu lugar ao Núcleo Escolar da Erra

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, inaugurou o Núcleo Escolar da Erra, em Vila Nova da Erra, no dia 24 de Abril. A antiga escola primária deu lugar a um espaço completamente requalificado num projecto do arquitecto Luís Patrício Gonçalves. O edifício tem a funcionar duas turmas de 1º ciclo e uma turma do pré-escolar, mas tem capacidade para mais. A obra custou ao município de Coruche 989 mil euros mais IVA.

Na cerimónia de inauguração, o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, lamentou que o concelho esteja a perder população e considera que a forma de combater a tendência é criar condições para as famílias se instalarem. “Recuso-me a ser interior do país quando estamos a 80 quilómetros de Lisboa. Ainda assim perdemos população e só o conseguimos evitar se tivermos infraestruturas que nos tornem atractivos”, disse o autarca.

O presidente da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, Nuno Azevedo, congratulou-se com a transformação do antigo espaço escolar num novo equipamento mas deixou recados à Câmara de Coruche e ao Governo. O autarca socialista defendeu a necessidade de se avançar com a obra de requalificação da entrada da Erra e construir o novo loteamento municipal, assim como garantir a qualidade da rede móvel. Dirigindo-se a Ana Catarina Mendes, sublinhou ser importante uma nova travessia no vale do Sorraia e a manutenção dos serviços públicos.

A ministra Ana Catarina Mendes referiu que as autarquias contam com mais financiamento, fruto da descentralização de competências, o que permite também avançar com obras em parceria com o Governo. Após a cerimónia de inauguração a governante remeteu-se ao silêncio e não quis falar aos jornalistas.