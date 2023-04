Carlos Amado mostra “Destruição das Cidades” em Santarém

Exposição no Fórum Mário Viegas vai estar em exibição de 6 a 27 de Maio

O Fórum Ator Mário Viegas, em Santarém, vai acolher, de 6 a 27 de Maio, a exposição “Destruição das Cidades”, do artista plástico escalabitano Carlos Amado, com curadoria de António Amaral. Em comunicado, o Centro Cultural Regional de Santarém afirma que a exposição resulta de um conjunto de trabalhos iniciados por Carlos Amado há oito anos, “com a guerra na Síria, quando diariamente surgiam na comunicação social informações e imagens sobre a destruição das suas cidades e encontrou reforço com a guerra na Ucrânia”.

O projecto surge “do olhar sobre a História da humanidade e da constatação da destruição das cidades que, em algum lugar, quase sempre está a acontecer”, considerando “cidade no seu contexto mais abrangente”, como “património erigido, como abrigo, direito ao sonho e à liberdade, estrutura de vida, representação social e cultural dos povos, património simultaneamente material e imaterial no seu mais profundo sentido”.

A série “Destruição das Cidades” é constituída por telas de grande, média e pequena dimensão, desenhos, gravuras e instalações, sendo possível “seguir a evolução do pensamento na abordagem ao tema, através dos cadernos de artista” que estarão, igualmente, expostos, acrescenta a nota.