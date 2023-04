Danos causados por incêndios em Ourém vão ser reparados com 1,5 milhões de euros

A Câmara Municipal de Ourém vai investir cerca de um milhão de euros na recuperação e reparação dos danos provocados pelos vários incêndios que deflagraram no concelho em 2022. A aprovação da candidatura junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) permite que a entidade atribua um apoio de mais de meio milhão de euros para as intervenções. O documento resulta de um exaustivo levantamento de prejuízos decorrente dos violentos incêndios em Julho e Agosto do ano passado.

O projecto implica um conjunto de trabalhos que se dividem em duas áreas principais, a reparação da rede viária e a substituição de sinalização vertical e sinalética “Rota das Carmelitas”. Luís Albuquerque, presidente da autarquia, explica que vão ser beneficiados os pisos de um conjunto de ruas nas freguesias do concelho com saneamento de áreas degradadas e pavimentação das faixas de rodagem, melhoramento e rectificação de bermas e valetas, e pavimentação das áreas intervencionadas.

Os danos, explica, referem-se a abatimentos, fissuras, quebra de secções de pavimento, abatimento e deslizamento de bermas em vias que apresentam danos resultantes da descompressão dos terrenos e do acréscimo de circulação de veículos pesados que se verificou durante o combate aos incêndios, períodos de rescaldo e durante a limpeza das áreas ardidas, com o corte e transporte de árvores e material resultante da destruição, demolição e reconstrução de edificações. Embora os danos tenham afectado apenas troços das várias vias, o município entendeu “estender” a reabilitação à totalidade de cada via.

Ainda incluído no mesmo dossier, num segundo lote, está a substituição de sinalização vertical rodoviária nas freguesias. Os trabalhos contemplam a remoção e substituição de sinalização rodoviária, incluindo maciços de fixação, de modo a repor a sinalização existente nas vias do concelho e a remoção e substituição da sinalética no percurso da Rota das Carmelitas, nas zonas do trajecto que liga Ourém ao Santuário de Fátima.