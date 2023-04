Gestão do aeródromo de Santarém passa para o município

A Câmara de Santarém tomou posse administrativa, no dia 18 de Abril, do aeródromo da cidade, que vinha sendo gerido desde 1995 pelo Pára Clube de Santarém, e que era fonte de litígio judicial entre as duas entidades. O acto de posse do Aeródromo Cosme Pedrógão, localizado na Quinta de São Lino, nos arredores da cidade, contou com a presença da Polícia de Segurança Pública, convocada para o efeito e que garantiu a regularidade e segurança dessa diligência. Os serviços municipais efectuaram a mudança das fechaduras dos edifícios administrativos e de apoio ao aeródromo, ficando à sua guarda os equipamentos informáticos, mobiliário, ferramentas e utensílios que se encontravam no local à data, informou o município em edital assinado pelo vice-presidente da câmara, João Teixeira Leite.

O edital serve ainda de notificação a todos os interessados e proprietários de bens existentes no aeródromo, nomeadamente proprietários e utilizadores de aeronaves que se encontram nos hangares, que devem, no prazo máximo de 10 dias úteis, contactar a autarquia e enviar cópia da certidão do registo da aeronave e documento que titule a ocupação/utilização do hangar, ou, na sua ausência, as condições que se encontravam a ser praticadas nesse âmbito, antes da tomada de posse pelo município. Já os proprietários de mobiliário, equipamentos, utensílios e ou ferramentas que se encontram nos edifícios administrativos e de apoio têm 30 dias úteis para reclamar a entrega dos seus bens, fazendo prova da sua titularidade.

O MIRANTE tentou obter uma reacção por parte do presidente do Pára Clube de Santarém, mas tal não foi possível até ao fecho desta edição.

Bombeiros em permanência no espaço

O município revela que deu conhecimento prévio desta diligência à ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil e comunica que o comandante Rui de Brito Alves será o futuro director do Aeródromo de Santarém. Acrescenta que os moldes da futura ocupação e utilização dos hangares e do aeródromo serão estabelecidos em regulamento municipal a aprovar. Para já, o equipamento será afecto à protecção civil e o aeródromo vai passar a contar com a presença diária de uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Santarém, que vai assegurar o serviço de apoio e a primeira intervenção em caso de acidente e activação de meios de socorro externos, bem como a vigilância nocturna.

O aeródromo de Santarém, situado entre as localidades de Ómnias e Caneiras, na periferia da cidade, é explorado desde 1995 pelo Pára Clube de Santarém mas, em 2019, o município decidiu recuperar o terreno para a sua posse, “no estado em que se encontra”. O objectivo era colocar essa infraestrutura ao serviço do sistema de combate a incêndios rurais e o primeiro passo nesse sentido foi dado no Verão de 2022 com a instalação do helicóptero que estava baseado no entretanto desactivado heliporto de Pernes.

A Câmara de Santarém exigiu a entrega do terreno do aeródromo (uma parcela de terreno com a área de 299.210 metros quadrados) no prazo de 30 dias, mas a pretensão esbarrou na resistência do Pára Clube de Santarém, que respondeu com uma providência cautelar pedindo a nulidade do despacho do presidente da câmara. Em contra-resposta, o executivo camarário, na reunião de 17 de Junho de 2019, aprovou uma resolução fundamentada invocando a necessidade de reaver o terreno. O município alegava que o aeródromo de Santarém necessita de ser estruturado e explorado com vista à sua utilização no combate a incêndios rurais por entidade que pudesse fazê-lo, o que não acontecia com o Pára Clube de Santarém.