Praia fluvial do Sorraia distinguida com a Bandeira Azul

A praia fluvial do Sorraia, localizada no município de Coruche, foi distinguida com o galardão Bandeira Azul. A obtenção do galardão teve em conta a qualidade da água e do espaço (ordenamento), segurança e serviços, vigilância e sensibilização das pessoas (educação ambiental). O anúncio foi feito dia 27 de Abril, no Aquário Vasco da Gama, no Dafundo, concelho de Oeiras, pelo presidente da Associação Bandeira Azul da Europa, José Archer.

A praia fluvial do Sorraia, situada na margem direita do rio Sorraia, e com extensão total de areal de 1771,04 m2 foi inaugurada a 9 de Julho de 2021. Esta praia já tinha vencido a nível nacional o prémio Green Cities Europe Award 2022, pelo que representou Portugal em Paris, na terceira edição do concurso internacional.

A distinção internacional da Bandeira Azul coloca as praias do interior de Portugal na segunda posição entre as praias mais galardoadas do mundo, apenas suplantadas em número pelas praias francesas, “mas muito acima de Espanha”, sublinhou José Archer, referindo que foram galardoadas 47 praias fluviais, menos três do que no ano passado.

Entre os locais distinguidos este ano, as praias costeiras e fluviais com Bandeira Azul estão distribuídas pelo norte do país com 87 praias, mais cinco do que no ano passado. Na zona centro existem 47 espaços com Bandeira Azul e no Tejo existem 76. O Alentejo tem 39, o Algarve 85, Açores tem 44 e a Madeira 16.

O programa Bandeira Azul é um programa de educação para o desenvolvimento sustentável, promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental.

Este ano, a época balnear tem início a 15 de Junho e termina a 3 de Setembro.