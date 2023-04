partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Presidente da Câmara de Benavente com estilo de vida mais regrado

O presidente do Município de Benavente, Carlos Coutinho, já regressou às funções de autarca após o AVC “lacunar ligeiro” que sofreu no dia 5 de Abril. Mas o regresso à vida política terá agora que ser regrado até porque o estilo de vida que levava contribuiu para o acidente. O tabaco, o stress, as longas horas de trabalho, sem horários de refeição, culminaram num grande susto.

O autarca de 60 anos, segundo os médicos, é agora uma pessoa de risco e por isso tem de largar os velhos hábitos e tomar medicação para sempre. Carlos Coutinho garante que vai ter uma vida mais regrada e já deixou de fumar. Em vez de sair da Câmara de Benavente às 23h00, sem almoçar nem jantar, passa a sair mais cedo e vai para casa.

“Sou agora uma pessoa de risco . Em cada três pessoas que têm AVC uma morre, outra fica taralhouca e os outros conseguem superar. Foi o meu caso, mas a sorte pode não voltar”, diz ao jornal.

*Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE.