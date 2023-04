partilhe no Facebook

Projecto de promoção da saúde mental envolveu 70 idosos em Ferreira do Zêzere

O projecto “Mais Zêzere”, para prevenção e combate da doença mental em idosos institucionalizados no concelho de Ferreira do Zêzere, envolveu 70 utentes das instituições particulares de solidariedade social, que beneficiaram de cinco acções de terapia sem apoio farmacológico.

Em comunicado, a Câmara de Ferreira do Zêzere afirma que o projecto, financiado pelo Portugal Inovação Social e que tem como investidor social o município, foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar composta por um psicólogo, um assistente social, um musicoterapeuta, um instrutor de Yoga e um instrutor de Reiki. “A longo prazo perspectiva-se uma medicina personalizada, com enfoque no indivíduo e na sua saúde mental”, afirma o município.