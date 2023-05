Foi aprovado na última reunião de executivo da Câmara de Ourém o estudo prévio relativo ao projecto de remodelação e ampliação do Centro de Saúde de Fátima. Trata-se de um projecto de grande envergadura que pretende dar resposta às actuais necessidades da cidade e que conta já com estudo prévio aprovado e parecer favorável da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Prevê-se que o investimento, estimado em 1,6 milhões de euros, possa ser integrado num aviso a abrir brevemente, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, explicou o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, durante uma sessão com jornalistas. A obra contempla, para além da ampliação, inúmeras alterações de forma a cumprir as novas disposições legais, entre as quais: criação de espaços de atendimento, vestiários, instalações sanitárias, sala de formação, bem como a correcção de várias patologias nas fachadas e criação de acessos internos e externos aos vários pisos, entre outras modificações.