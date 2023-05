Garraiada académica de regresso a Santarém

Iniciativa vai decorrer no dia 4 de Maio na Praça de Touros Celestino Graça, em Santarém

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Semana Académica de Santarém vai contar este ano com o regresso da garraiada académica, que vai decorrer no dia 4 de Maio na Praça de Touros Celestino Graça, em Santarém.

“As garraiadas académicas foram sempre um marco histórico nas tradições portuguesas no que toca à cultura taurina. Ao longo dos tempos foram-se perdendo, mas, agora a Associação Leões da Agrária conjuntamente com a Câmara Municipal de Santarém e a Associação Setor 9 vão dinamizar um vasto programa”, informa o município de Santarém em nota de imprensa.

O cartel é composto pelos cavaleiros Marco Santos, Vasco Veiga, Juan de José e Fernando Fetal “El Fetal”. Serão lidados quatro novilhos das ganadarias do Dr. António Silva, de Rosa Rodrigues, de Santa Maria e de Santos Silva. As pegas ficam a cargo dos Leões da Agrária de Santarém, Escola Superior de Gestão de Santarém, Escola Superior Agrária de Santarém, ISLA de Santarém, Instituto Superior de Agronomia - ISA, Javalis da Mitra - UE, Raposos da Comenda - Agrária de Elvas, Escola Superior Agrária de Castelo Branco, Escola Superior Agrária de Beja e Escola Superior Agrária de Coimbra.

Haverá ainda duas rezes bravas para que os mais curiosos e atrevidos tenham oportunidade de mostrar os seus dotes. No final haverá muita música e animação. As entradas serão livres.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, destaca a importância deste regresso da garraiada académica a Santarém. “O regresso da garraiada académica é uma tradição agora recuperada no nosso território e é uma aposta para a continuidade nos próximos anos, queremos que os nossos jovens vivam as nossas tradições e vivam Santarém com alegria e amor ao nosso querido concelho”, disse, citado em nota de imprensa.