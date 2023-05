Praia Fluvial do Agroal é Bandeira Azul pelo 7.º ano consecutivo

A Praia Fluvial do Agroal recebeu, da Associação Bandeira Azul, mais uma bandeira que reconhece as qualidades da praia.

A Praia Fluvial do Agroal recebeu, da Associação Bandeira Azul, mais uma bandeira que reconhece as qualidades da praia com base num conjunto de critérios como a Gestão Ambiental e Equipamentos, Informação e Educação Ambiental, Qualidade da Água, Segurança e Serviços, entre outros. O galardão atesta assim, a qualidade contínua desta estância, reflectindo o esforço do município de Ourém na preservação e beneficiação de um dos ex-líbris do concelho.