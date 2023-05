Requalificação urbana de Aljustrel avança a bom ritmo

Além das obras em curso no âmbito da requalificação urbana de Aljustrel, estão também a decorrer trabalhos para reabilitação do parque de estacionamento de Aljustrel.

O executivo da Câmara Municipal de Ourém realizou uma visita técnica à empreitada em curso na aldeia de Aljustrel para avaliar a progressão dos trabalhos. O projecto para requalificação urbana de Aljustrel prevê o arranjo das principais vias do centro da localidade, repondo o valor cultural e patrimonial que representam no contexto da história de Fátima. Todas as infraestruturas estão também a ser redefinidas, nomeadamente no que diz respeito a iluminação pública, instalação eléctrica, telecomunicações, redes pluviais e mobiliário urbano. A empreitada representa um investimento de aproximadamente 477 mil euros e vai resultar na substituição do piso existente e reposição de toda a calçada.

Além das obras em curso no âmbito da requalificação urbana de Aljustrel, estão também a decorrer trabalhos promovidos pelo município para reabilitação do parque de estacionamento de Aljustrel. O projecto camarário proporcionará novas condições de acesso e de estacionamento aos turistas que diariamente visitam a casa dos Pastorinhos e a aldeia de Aljustrel.