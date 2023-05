Septicemia pode estar na origem de morte de esteticista de Alcanena

Isabel Parreira tinha 54 anos, era esteticista e vivia em Alcanena, onde nasceu. Sentiu-se mal no sábado à noite.

Isabel Parreira, de 54 anos, morreu no domingo, 30 de Abril, ao que tudo indica, na sequência de uma septicemia que poderá ter sido fatal. Esteticista em Alcanena, Isabel Parreira sentiu-se mal na noite de sábado, 29 de Abril, com febre, vómitos e manchas no corpo. Foi transportada, primeiro ao Hospital de Torres Novas e posteriormente ao Hospital de Abrantes onde faleceu.

Conhecida e acarinhada na vila de Alcanena a população ficou em choque com a morte de Isabel Parreira que comemorou o 54º aniversário a 21 de Abril. Na página de Isabel Parreira na rede social Facebook sucedem-se as mensagens de condolências. A esteticista era casada e deixa duas filhas adultas.