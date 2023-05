Comerciantes de Alverca sentiram na pele os obstáculos com que se deparam os cegos

A Avenida Capitão Meleças, no centro da cidade de Alverca do Ribatejo, é a principal zona comercial da cidade e tem mais de uma centena de lojas e serviços que oferecem quase tudo excepto uma coisa: acessibilidades em condições para quem sofre de deficiência visual ou motora. Em toda a rua apenas dois espaços são acessíveis a quem é cego ou anda de cadeira de rodas: a Caixa Geral de Depósitos e a delegação da câmara municipal. De resto, sobressaem as barreiras de acesso o que, para o executivo da união de freguesias, é um problema para o qual os comerciantes devem começar a ser sensibilizados no sentido de encontrarem soluções.

Para chamar a atenção para o problema a junta de freguesia promoveu, na tarde de 20 de Abril, a iniciativa “Experiências de Ex(in)Clusão”, onde durante uma tarde membros da Associação Promotora do Ensino dos Cegos (APEC) acompanharam o presidente da junta, Cláudio Lotra, numa acção de sensibilização em várias lojas. Os comerciantes foram vendados e desafiados a tentar entrar dentro das suas próprias lojas. A maioria só conseguiu com a ajuda de guias.

“Escolhemos esta avenida como exemplo do que tem de ser corrigido. A artéria foi construída nos anos 60 quando estas preocupações não existiam. Hoje temos de ir trabalhando na adaptação do espaço público à circulação livre destes cidadãos”, apela Cláudio Lotra, presidente da junta a O MIRANTE. Tratando-se de imóveis privados cabe a cada proprietário fazer as obras mas a junta já começou a dar o exemplo. Em ano e meio de mandato instalou mais de 400 pilaretes por toda a cidade para impedir o estacionamento abusivo que bloqueava passeios e acesso a habitações. “Também já rebaixámos alguns passeios e colocámos rampas em alguns edifícios. Este é um trabalho que nunca está completo porque sonhamos tornar a cidade mais acessível a todos”, explica.

“Ser cego já não é uma sentença de vida”

Rui Nascimento, secretário da direcção da APEC e coordenador dos serviços da associação, deu o mote para a iniciativa lembrando quão difícil é ser cego. “Quem é cego não vê escuro como vocês quando fecham os olhos. Não vemos nada. Muita gente ainda não sabe lidar com um cego”, lamenta. O dirigente não hesita em considerar que antigamente um cego “só dava para ser músico ou pedinte” mas que esses tempos estão a mudar. “Hoje há psicólogos, economistas, gestores. Eu próprio fui advogado muitos anos. Ser cego já não é uma sentença de vida”, defende a O MIRANTE.

Para Rui Nascimento, o mobiliário urbano nas cidades continua a ser colocado de forma labiríntica, o que prejudica a mobilidade dos cegos e alerta para a epidemia das trotinetas nas cidades. “Ou um cego vai com muita atenção ou passa a vida a cair nelas porque são largadas em todo o lado. A inconsciência das pessoas continua a criar-nos muitas dificuldades”, lamenta.

Muita gente, diz, ainda desconhece como lidar com uma pessoa cega. O mais importante é sempre perguntar primeiro se a pessoa precisa de ajuda antes de a agarrar. Deve agir-se com normalidade e devem evitar-se comportamentos como colocar obstáculos no interior da loja, super proteger os cegos ou ausentar-se sem os informar.