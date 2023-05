Esquerda trava isenção de IMT em Vila Franca de Xira para os jovens que comprem casa

Não vai avançar em Vila Franca de Xira a isenção do pagamento de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) para jovens até 35 anos que, dessa forma, poderiam poupar até 8 mil euros quando comprassem casa.

A proposta, apresentada por David Pato Ferreira da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), previa a isenção do pagamento desse imposto para todos os jovens que comprassem casa para habitação permanente no concelho até um valor máximo de 150 mil euros mas a ideia foi chumbada por toda a esquerda - Partido Socialista e CDU - tendo obtido apenas os votos favoráveis da Nova Geração e do Chega.

Uma votação que desiludiu o autarca, que tem feito do apoio aos jovens uma das suas bandeiras reivindicativas. “Há necessidade de criação de maior massa crítica. Os jovens portugueses são os que saem mais tarde de casa dos pais na União Europeia”, lamentou. A ideia seria ter a proposta em vigor a título experimental durante um ano com o compromisso de ser reavaliada no futuro mas nem assim passou.

O documento lembrava que com o IMT situado nos 2% para os valores de aquisição de habitação de 97.000 e 132.000 euros, se os jovens até aos 35 anos comprassem todas as casas vagas para compra ou arrendamento no município, que são cerca de 2.500, estaríamos a falar de uma medida que impactaria em 1 milhão e 466 mil euros na cobrança de impostos directos. “Ora se em 2022 a execução orçamental do IMT, na câmara, se situou quase nos 20 milhões, estamos a diminuir as cobranças de IMT em 7,3%, algo que não representa uma alteração desequilibrada no orçamento”, explicou o autarca.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE