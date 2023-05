João Rabita é um exemplo de voluntariado para a juventude

Desde miúdo que João Rabita acompanha as actividades do FIFCA, um festival que nasceu na sua terra natal, em Benfica do Ribatejo, e que já estravassou o concelho de Almeirim para outras localidades da região. O jovem de 19 anos este ano decidiu ter um papel interventivo e ofereceu-se como voluntário na organização do Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes. Apesar de ser o primeiro ano nesta iniciativa, onde participam cerca de 100 voluntários e 600 intervenientes, João Rabita, estudante do 12º ano da Escola Marquesa de Alorna de Almeirim, já tem experiência em voluntariado.

Na sexta-feira, 21 de Abril, primeiro dia do festival que trouxe a Portugal e à região grupos da Índia, Bulgária, Paraguai, Timor, Polónia ou Ucrânia, além dos ranchos portugueses de Vila Nova da Erra (Coruche); Os Camponeses de Malpique (Constância) e Típico de Vila Nova de Cernache (Coimbra), João Rabita atarefava-se a dar início à demonstração de um dos dois grupos da Bulgária na Escola Febo Moniz de Almeirim. O jovem de Benfica do Ribatejo, que um dia quer ser professor de Geografia, está a acompanhar os grupos que vão actuar em demonstrações nas escolas e em várias localidades, e como gosta de fotografia faz também a reportagem fotográfica.

Para participar como voluntário no festival teve de faltar às aulas na sexta-feira e na segunda-feira. Durante os cinco dias do festival levantou-se da cama às 07h00 e teve até à hora de jantar, altura um pouco mais relaxante, antes de programarem as actividades seguintes, o que pode demorar até às quatro da manhã. Aluno com média de 17 valores, João Rabita ofereceu-se como voluntário para ajudar a promover a terra e a cultura. Já teve uma página online de divulgação de Benfica do Ribatejo.

A fotografia é uma paixão que tem vindo a desenvolver com cursos na Internet e com a experiência que vai adquirindo a fotografar eventos. A área que mais gosta na fotografia, mas não prevê ser profissional desta arte. Foi por causa da fotografia que também começou a exercer voluntariado no Class 20, em Almeirim, onde se dedica ao marketing e fotografia do centro de estudos.