Mudança das Finanças de VFX para Alverca não está totalmente afastada

Câmara admite que está a estudar com a AT formas de melhorar as condições de atendimento das Finanças na cidade que podem passar por uma mudança parcial para Alverca. Isto depois da própria AT ter garantido que essa ideia não está em cima da mesa.

O município de Vila Franca de Xira confirmou na última semana estar em conversações com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) no sentido de melhorar as condições de atendimento das Finanças que operam na cidade de Vila Franca de Xira. Esse é um processo, explicou Fernando Paulo Ferreira, que poderá passar pela reabilitação total do local onde hoje funcionam as Finanças, na rua Joaquim Pedro Monteiro e não escondeu que parte dos serviços poderão vir a ser deslocalizados para Alverca e integrados na nova loja do munícipe. “A indicação que tenho é que não fechará mas é um assunto que ainda está em análise”, garantiu o autarca, respondendo a David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), que voltou a lamentar a existência de rumores na cidade apontando para o fecho dos serviços de Vila Franca de Xira.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE