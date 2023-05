Recolha de sangue na Póvoa de Santa Iria

Sessão tem lugar a 6 de Maio entre as 15h00 e as 19h30

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove no dia 6 de Maio entre as 15h00 e as 19h30 a primeira de três recolhas de sangue na sede da associação, na Avenida Antero de Quental, loja 1D, no bairro da Chepsi. Também se realizará uma recolha de potenciais dadores de medula óssea.