Associação de vítimas de VFX recebe apoio

A associação Memória é Cultura de Vila Franca de Xira, que evoca a memória do acidente ferroviário da Póvoa de Santa Iria de 1986, vai receber um apoio do município de 630 euros. A verba, entregue no âmbito dos apoios pontuais do programa de apoio ao movimento associativo, destina-se a apoiar o evento anual da associação, agendado para 6 de Maio. A associação já tinha lançado o ano passado o programa “Pantógrafo – Desafio Criativo”, apresentando aos jovens acções de formação, workshops, visitas a criadores profissionais e exposições. A Memória É Cultura foi criada em Maio de 2022 com o objectivo de “transformar em impulso para a criação a trágica memória do acidente ferroviário de 5 de maio de 1986”. O acidente ferroviário de 1986 provocou 18 mortes e 80 feridos, resultado de um embate entre dois comboios na estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria.