Ciclo de palestras “6.as com Ciência” na Fonte Boa

A Estação Zootécnica Nacional / Fonte Boa, em Santarém, inicia sexta-feira, 5 de Maio, o ciclo de palestras “6.as com Ciência” com o tema “Como criar o seu galinheiro”, no qual será realçada a importância da preservação das raças portuguesas de galinhas. Em comunicado, o Pólo de Inovação da Fonte Boa, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), situado no Vale de Santarém, afirma que as palestras, gratuitas, mas de inscrição obrigatória, se destinam ao público em geral.

Até 8 de Dezembro, estão agendadas palestras (uma por mês, à exceção de agosto) com temas que partem de perguntas como “porque se fazem paternidades nas pecuárias?”, “qual o valor nutritivo dos alimentos para animais?”, “porquê a inseminação artificial dos animais de produção?”, “recursos genéticos animais em Portugal” ou “como tornar eco-sustentável o controlo dos parasitas animais?”.