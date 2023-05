Cinco praias fluviais da região distinguidas com a Bandeira Azul

No distrito de Santarém foram contempladas a praia fluvial do Sorraia, em Coruche; Agroal, no concelho de Ourém; Carvoeiro, em Mação; e Fontes e Aldeia do Mato, localizadas no concelho de Abrantes.

Cinco praias fluviais do distrito de Santarém vão ostentar na próxima época balnear a Bandeira Azul, símbolo que certifica a qualidade da água e do espaço, segurança e serviços, vigilância e sensibilização das pessoas. São elas a praia fluvial do Sorraia, em Coruche; Agroal, no concelho de Ourém; Carvoeiro, em Mação; e Fontes e Aldeia do Mato, localizadas no concelho de Abrantes.

A distinção internacional da Bandeira Azul coloca as praias do interior de Portugal na segunda posição entre as praias mais galardoadas do mundo, apenas suplantadas em número pelas praias francesas, mas muito acima de Espanha, tendo sido galardoadas 47 praias fluviais, menos três do que no ano passado. Este ano, a época balnear tem início a 15 de Junho e termina a 3 de Setembro.