Dez freguesias de Abrantes no dispositivo de combate a incêndios rurais

Juntas dispõem de carrinhas equipadas com tanques com capacidade para 600 litros de água, ‘kits’ de primeira intervenção e rádios de comunicação.

Dez das 13 juntas de freguesia do concelho de Abrantes vão integrar o dispositivo municipal de combate a incêndios rurais, colocando no terreno viaturas equipadas com kits de primeira intervenção e rádios de comunicação, anunciou em comunicado a Câmara de Abrantes.

“As juntas de freguesia têm feito um trabalho extraordinário no âmbito da prevenção, controlo, vigilância e de combate inicial a um fogo nascente, evitando, em muitos casos, que um incêndio tome grandes proporções”, disse à Lusa o presidente da autarquia, Manuel Jorge Valamatos (PS).

O autarca realçou o “pré-posicionamento das viaturas” das juntas na floresta e o seu “efeito dissuasor”, tendo feito notar que “nenhum incêndio nasce grande” e que os kits de primeira intervenção permitem um ataque inicial “decisivo para que um incêndio não tome proporções dramáticas”.

As carrinhas estão equipadas com maquinaria, mangueira e tanque com capacidade de 600 litros de água e apetrechadas com rádios de comunicação, e nos períodos de alerta laranja e vermelho estarão pré-posicionadas em Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE), dentro do limite da respectiva freguesia, locais esses definidos previamente pelo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes.

As carrinhas ligeiras das 10 juntas de freguesia, a exemplo do ano passado, integram o Dispositivo Especial Contra Incêndios Rurais (DECIR), no âmbito municipal, com o objectivo de “responder de forma mais rápida e eficaz no ataque aos incêndios, na sua fase inicial, até que cheguem os reforços” ao local do incêndio, fatores que o autarca afirma serem “uma mais-valia pela sua proximidade e rapidez” de actuação.

Para assegurar essa colaboração das juntas de freguesia no combate aos incêndios, foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara um apoio financeiro de 165 mil euros para as 10 juntas de freguesia (Abrantes e Alferrarede; Pego; Aldeia do Mato e Souto; Bemposta; Mouriscas; Fontes; Carvalhal; São Facundo e Vale das Mós; Rio de Moinhos e Tramagal) e ainda um protocolo a assinar com quatro associações de caçadores para apoio na defesa da floresta.