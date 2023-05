Abertas 123 vagas para contratação de médicos de família na região

Foram abertas 123 vagas para os agrupamentos de centros de saúde da região, distribuídas da seguinte forma: ACES Estuário do Tejo 60; ACES Médio Tejo 37; e ACES Lezíria 26.

Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria está a ficar sobrecarregado com a procura de utentes do Forte da Casa

A Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo lançou, no dia 2 de Maio, um concurso público para contratação de médicos das áreas de Medicina Geral e Familiar e de Saúde

Pública, tendo sido abertas 123 vagas para os agrupamentos de centros de saúde (ACES) da região, distribuídas da seguinte forma: ACES Estuário do Tejo 60; ACES Médio Tejo 37; e ACES Lezíria 26.

No ACES Estuário do Tejo, que serve os concelhos de Vila Franca de Xira, Azambuja, Benavente, Alenquer e Arruda dos Vinhos, as vagas estão distribuídas pelas seguintes unidades de cuidados de saúde personalizados (UCSP) ou unidades de saúde familiar (USF): UCSP Alenquer 9; UCSP Azambuja 9; UCSP Benavente 6; UCSP Carregado 6; UCSP Forte da Casa 10; UCSP Póvoa de Santa Iria 7; UCSP Vila Franca de Xira 7; USF Alhandra 6;

Na área territorial do ACES Médio Tejo estão abertas as seguintes vagas: UCSP Abrantes 8;

UCSP Alcanena 5; UCSP Entroncamento 4; UCSP Ferreira do Zêzere 1; UCSP Mação 3; UCSP Ourém 8; UCSP Sardoal 2; UCSP Tomar 2; UCSP Torres Novas 2; USF Auren 2.

Já na área de abrangência do ACES Lezíria estão lançadas a concurso vagas para a UCSP Almeirim 4; UCSP Cartaxo 2; UCSP Marinhais Glória 6; UCSP Rio Maior 1; UCSP Salvaterra de Magos 1;

UCSP Santarém 1; USF Alpiarça 4; USF Cartaxo Terra Viva 2; USF Chamusca 3; USF Salinas de Rio Maior 2.