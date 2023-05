Acidente com retroescavadora causa um ferido grave e dois ligeiros em Benfica do Ribatejo

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, em Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim, na colisão de uma viatura ligeira com uma retroescavadora do município, disse fonte da protecção civil.

Segundo o comando sub-regional da Lezíria, o alerta para o acidente foi dado às 11h11, tendo os feridos sido transportados para o Hospital Distrital de Santarém. O acidente ocorreu na estrada que liga Benfica do Ribatejo a Foros de Benfica, na Quinta de Santa Marta. No local estiveram 12 operacionais e cinco viaturas das corporações de bombeiros de Almeirim, voluntários de Santarém e voluntários de Salvaterra de Magos e da GNR, disse a fonte.