Cabeça humana encontrada na rua em Azambuja

Uma cabeça humana foi encontrada esta quinta-feira, 4 de Maio, na Rua da Texuga. Descoberta pode estar relacionada com o corpo desmembrado e sem cabeça encontrado há dois dias no Cadaval.

Uma cabeça humana foi encontrada por populares ao final da manhã desta quinta-feira, 4 de Maio, na Rua da Texuga, em Azambuja. A Guarda Nacional Republicana deslocou-se de imediato ao local, para onde se irá deslocar também a Polícia Judiciária, que investiga o caso de um corpo desmembrado encontrado dentro de sacos plásticos na terça-feira à noite, no Cadaval.

Fonte policial adiantou, na quarta-feira, que "não há dúvidas de que houve crime", sustentando que o cadáver encontrado dentro do saco de plástico não estava completo, faltando partes como “a cabeça, pelo que houve a tentativa de ocultar a identidade da vítima".

Apesar de não estar ainda identificado, a Polícia Judiciária confirma que as partes do corpo encontradas em avançado estado de decomposição pertencem a uma mulher. Para já não se confirma a relação entre a cabeça encontrada em Azambuja e as partes do corpo descobertas em zona de mato no Cadaval.