Empresa contratada para poda de árvores na cidade de Santarém

A Câmara de Santarém contratou uma empresa para proceder à poda de árvores na cidade, pelo prazo de 24 meses ou até ao limite de 74.500 euros, consoante o que aconteça primeiro. O vereador com o pelouro dos Espaços Verdes e Espaço Público, Nuno Russo, refere que esta prestação de serviços, mediante concurso, visa intervir na estrutura arbórea da cidade, de forma faseada e consoante as necessidades. “As árvores na cidade são um elemento estruturador e essencial da paisagem urbana, tornando-a mais aprazível e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Contudo, é necessário efectuar uma poda cuidada, que assegure a integridade estrutural e fitossanitária das árvores, mas também para não correr o risco de colocar em causa a segurança pública”, explica o autarca.

A contratação de serviços para a poda das árvores vai permitir estruturar melhor as árvores, tornando-as mais resilientes às condições meteorológicas adversas, garantir uma melhor segurança pública, manter uma cobertura vegetal otimizada na produção de oxigénio, retenção de partículas, infiltração de água e amenização de temperaturas extremas, permitir a correta circulação pedonal e rodoviária e a coexistência com as infraestruturas existentes. Esta vai ser uma actividade uma esporádica e nem todas as árvores são podadas anualmente, dependendo a periodicidade da espécie e localização.