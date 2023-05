Jornadas do Desporto em Salvaterra de Magos

Um Festival Gímnico abre, na noite de sexta-feira, 5 de Maio, no pavilhão desportivo municipal de Salvaterra de Magos, a 2.ª edição das Jornadas do Desporto, que decorrem até 27 de Maio com actividades formativas, recreativas e desportivas. Iniciativa do município, em parceria com o movimento associativo do concelho, o evento visa a promoção da saúde e do bem-estar e a massificação desportiva, de acordo com uma nota da Câmara de Salvaterra de Magos.

Entre as actividades agendadas, contam-se vários encontros intergeracionais nas várias freguesias do concelho, ‘workshops’ de defesa pessoal, aulas abertas e palestras, o seminário “Mais Lezíria – Desporto e Território”, encontros de canoagem adaptada, de andebol e de judo, torneios de karaté, de pesca desportiva e de futebol, caminhadas, corrida, corrida de carrinhos, batismos de mergulho, yoga em família.