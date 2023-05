Entretanto o hospital anunciou que o Governo abriu dez vagas para novos médicos, com bonificação de salário, para se conseguir minorar falta de médicos

Médicos alertam para colapso da medicina interna no Hospital de Santarém

O Sindicato independente dos Médicos (SIM) alerta que a área de medicina interna do Hospital Distrital de Santarém (HDS) está em risco de colapso por falta de clínicos. A informação surge na sequência de uma reunião entre representantes do sindicato e médicos da unidade hospitalar. Esta quinta-feira, 4 de Maio, o HDS vem comunicar que o Governo abriu 10 vagas carenciadas para médicos (com bonificação salarial), nas especialidades de anestesiologia, dermatovenereologia, gastrenterologia, medicina interna, pneumologia, psiquiatria e psiquiatria da infância e da adolescência.

O SIM diz que os médicos do hospital descrevem situações muito preocupantes “que põem em risco a qualidade dos cuidados prestados e a segurança de utentes e médicos”, salientando que a crise no hospital já é antiga e agravou-se. O sindicato acrescenta que há também uma escassez de Assistentes Hospitalares de Medicina Interna, o que não permite a constituição diária das equipas do Serviço de Urgência e complica o acompanhamento dos doentes internados.

Segundo o SIM, as escalas das urgências, que são “frequentemente deficitárias”, são ainda mais complicadas porque são os elementos destas equipas que muitas vezes assegurem os transportes inter-hospitalares. A falta de médicos de outras especialidades na urgência, como a ortopedia, “condicionam uma ainda maior sobrecarga à equipa de Medicina”, salienta o sindicato.