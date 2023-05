Milhares de reformados no Piquenicão do MURPI em Benavente

A Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) realiza, ao longo do dia de domingo, 7 de Maio, no Parque de Atividades Escotistas dos Camarinhais, em Benavente (Santarém), o 26.º Piquenicão, esperando milhares de participantes.

No evento, que conta com o apoio da Câmara de Benavente, está prevista a intervenção de 50 grupos de cantares e de música provenientes das associações de reformados associadas do MURPI, segundo uma nota do município. A iniciativa visa “um convívio saudável e descontraído”, com valorização das componentes cultural e associativa da confederação, é acrescentado na nota.