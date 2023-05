Morreu Ramiro Marques, um homem de referência como professor e autor

Ramiro Marques vivia no Entroncamento, era professor do Politécnico de Santarém e foi sempre uma referência como cidadão e autor, tendo sido durante algum tempo colaborador regular de O MIRANTE.

Morreu Ramiro Marques, Professor e escritor com mais de três dezenas de títulos publicados, na área do romance e da Educação, a sua área de investigação e de trabalho durante uma vida de 68 anos. Ramiro Marques foi professor do ensino secundário de 1974 a 1986, tendo começado a dar aulas no ensino superior ainda em 1986 até 2020, quando se reformou.

O seu funeral realizou-se no dia 3 de Maio, tendo saído da capela mortuária da Nossa Senhora de Fátima pelas 10:30 horas, com destino ao crematório do Entroncamento, onde foram celebradas as cerimónias fúnebres.

Ramiro Marques era uma figura discreta mas bastante activo tanto como cidadão como professor e investigador. Teve uma coluna de opinião em O MIRANTE durante alguns anos e sempre manteve contacto com a direcção do jornal embora nos últimos anos de forma menos regular.

O seu vasto currículo é só uma prova da sua actividade como docente, investigador, conferencista e autor multifacetado, com vasta Obra publicada, entre as quais vários romances que, na altura, não tiveram a recensão crítica que o autor esperava.Talvez por isso tenha abandonado o projecto de construir uma obra mais vasta na área da ficção.

Há cerca de dois anos a direcção de O MIRANTE voltou a convidá-lo para escrever mas Ramiro Marques declinou o convite dizendo que já não tinha vontade de intervir publicamente e que estava a tentar livrar-se de uma doença complicada.

– Ramiro Marques era Doutorado e Agregado em Educação.

– Sócio fundador da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação;

– Sócio fundador do Centro de Investigação, Difusão e Intervenção Educacional em Aveiro;

– Membro do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira;

– Participou em projetos de investigação e de intervenção internacionais com destaque para Cabo Verde, Estados Unidos da América e São Tomé e Príncipe;

– Professor do Ensino Secundário desde 1974 a 1986;

– Professor do Ensino Superior (ESES) desde 1986 a 2020;

– Integrou o Grupo Consultivo de Estratégia do Gabinete de Ministro da Educação em 1996;

– Integrou o Grupo de Trabalho da Experiência Piloto do Ensino Secundário Vocacional do Gabinete do Ministro da Educação e Ciência em 2012/2013;

– Integrou a Comissão Especializada Permanente “Políticas Públicas e Desenvolvimento do Sistema Educativo” do Conselho Nacional de Educação (CNE) em 2015.

Na Escola Superior de Educação e Instituto Politécnico de Santarém, desempenhou vários cargos:

– Presidente da Comissão Instaladora da ESES em 1993/1994;

– Director da ESES em 1996;

– Presidente do Conselho Técnico-Científico da ESES em 1997/2000 e 2005/2009;

– Membro do Conselho Geral do IPSantarém em 2011/2013;

– Pró-Presidente para a Política Educacional do IPSantarém nomeação em 2014;

– Vice-Presidente do Conselho Técnico-Científico em 2014/2018.