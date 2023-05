Passadeiras inteligentes para prevenir acidentes em VFX

As passadeiras mais perigosas do concelho de Vila Franca de Xira, consideradas pontos negros de sinistralidade onde anualmente são atropeladas várias pessoas, vão receber um projecto-piloto de passadeiras inteligentes para ajudar os condutores a evitar o acidente.

Em cima da mesa estão, nesta primeira fase, 50 mil euros de dinheiro municipal para implementar novas passadeiras inteligentes em vários pontos negros sinalizados pela Protecção Civil Municipal, situadas sobretudo na Estrada Nacional 10, nas zonas do Sobralinho e Alverca do Ribatejo mas também em Vialonga. “É uma intervenção que funcionará como projecto-piloto para reforçar a segurança das pessoas em alguns pontos negros. É um problema que tem sido levantado pela protecção civil”, explica Fernando Paulo Ferreira, presidente do município.