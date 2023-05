Picnicão vai juntar reformados em Benavente

São esperados 50 grupos de cantares e de música provenientes das associações de reformados do país.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O parque de actividades escotistas dos Camarinhais, em Benavente, vai receber a 26ª edição nacional do Piquenicão. A iniciativa está agendada para domingo, dia 7 de Maio, das 10h às 19h, e é organizada pela Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) com o apoio do município de Benavente.

São esperados nos Camarinhais 50 grupos de cantares e música provenientes das associações de reformados e associados. O Piquenicão é uma iniciativa do MURPI em que se privilegia a confraternização entre reformados, organizados nas várias associações e centros de convívio do país. Segundo a organização para além de um convívio saudável é valorizada a componente cultural e associativa da confederação.