Santarém e Benavente entre as nove opções candidatas ao novo aeroporto de Lisboa

A comissão técnica que está a estudar a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa anunciou, no dia 27 de Abril, nove opções possíveis para o novo aeroporto. A coordenadora-geral da Comissão Técnica Independente, Rosário Partidário, explicou que às cinco opções anteriormente avançadas pelo Governo - Portela+Montijo; Montijo+Portela; Campo de Tiro de Alcochete (Benavente); Portela+Santarém; Santarém - foram adicionadas mais quatro opções: Portela+Campo de Tiro de Alcochete (Benavente); Pegões; Portela+Pegões; e Rio Frio+Poceirão, totalizando sete localizações e nove opções estratégicas.

“Aeroporto em Santarém é a mais favorável para o contribuinte”

“Os promotores do Magellan 500 congratulam-se com a decisão da Comissão Técnica Independente de acolher para análise final o projecto de construção de um aeroporto internacional na região de Santarém, no âmbito do aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa”, lê-se em comunicado. Segundo os promotores, o projecto Magellan 500, “desenvolvido por promotores privados, entre os quais o Grupo Barraqueiro e o grupo de fundadores liderado por Carlos Brazão, foi desenhado com a colaboração de parceiros nacionais e internacionais de referência, ao longo de três anos, e assenta num conceito de sustentabilidade ambiental e flexibilidade no topo das suas prioridades”.

Este projecto “prevê a construção de um aeroporto de raiz, a norte de Santarém, concebido por fases e escalável, aproveitando as acessibilidades rodo-ferroviárias já existentes (A1 e Linha do Norte), a apenas 30 minutos da capital”, garantindo que “promove a coesão territorial”, servindo “uma população a rondar os seis milhões, e permite reforçar o actual ‘hub’ aeronáutico de Lisboa”.

Os promotores recordaram que “a resolução do Conselho de Ministros nº 89/2022, de 29 de Setembro, incluiu o Magellan 500, um projecto de iniciativa privada promovido fora da actual concessão, em duas das cinco opções para Avaliação Ambiental Estratégica, a realizar pela Comissão Técnica Independente”.

Realçam ainda que “a Câmara Municipal de Santarém, desde a primeira hora apoiou a iniciativa e aprovou um acordo de colaboração e parceria com a Magellan 500 para disponibilização de informação e ajudas técnicas com vista a assegurar a realização das acções necessárias e adequadas ao estudo, projecção, criação e implementação do aeroporto e respectivas infra-estruturas de apoio”, contando ainda com o apoio de vários outros municípios da região ribatejana e não só.

Benavente não aceita pressões políticas sobre a comissão técnica

O Campo de Tiro de Alcochete, localizado no concelho de Benavente, aparece bem referenciado como localização para o novo aeroporto. A Comissão Técnica Independente (CTI) responsável pela Avaliação Ambiental Estratégica está a analisar nove opções para o reforço da capacidade aeroportuária na região de Lisboa, que abrangem sete localizações diferentes, incluindo Santarém. Em declarações a O MIRANTE, o presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho, diz que “não aceita pressões políticas ou económicas sobre a comissão técnica” que “está a fazer o seu trabalho para escolher a melhor opção para o país”.

O autarca lamenta que tenham sido sucessivamente adiadas as decisões sobre esta matéria numa altura de maior pressão para o país, tendo em conta que o Aeroporto Humberto Delgado já não tem capacidade de oferta para a procura que tem.

Recorde-se que o campo de tiro da Força Aérea, habitualmente designado por Campo de Tiro de Alcochete, passou a ser opção para localizar o novo aeroporto em 2007. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil elaborou um estudo comparativo entre a OTA e Alcochete, pelo então ministro das Obras Públicas, Mário Lino. Divulgado em 2008, o relatório pronunciou-se a favor do Campo de Tiro de Alcochete e a localização chegou a ser aprovada numa resolução do Conselho de Ministros de 2008. Recebeu luz verde condicionada no Estudo de Impacto Ambiental, mas nunca saiu do papel. “Gostaríamos de ter uma infraestrutura destas no nosso concelho mas nesta altura são outros valores que se levantam. Os governos não tiveram o respeito que deviam de ter na tomada de decisões e por isso estamos hoje sob grande pressão”, considera Carlos Coutinho.