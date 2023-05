Tomar está a negociar verbas para requalificar duas unidades de saúde

A presidente da Câmara Municipal de Tomar explicou ao executivo que as intervenções na Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria dos Olivais e no Centro de Saúde de Marmelais vão precisar de mais financiamento. Anabela Freitas disse, em reunião camarária, que estão a realizar-se várias reuniões técnicas entre o Tomar Habita e a Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo para chegar a um consenso em relação aos valores para a requalificação das duas unidades de saúde do concelho. “O valor inicial era de dois milhões de euros. O que está agora em cima da mesa são 2,5 milhões, uma vez que estas intervenções são candidatas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e ainda não se sabe se o IVA está incluído no financiamento”, disse, acrescentando que o projecto vai ser acabado pela parte técnica da ARS para que o município possa lançar o procedimento para a sua elaboração.

A presidente da autarquia referiu que há outras unidades de saúde a precisar de obras, mas que nesses casos não vão existir candidaturas ao PRR, uma vez que o município consegue investir na sua requalificação com capitais próprios, sendo que outras vão ser candidatas ao programa Portugal 20/30. Recorde-se que a Câmara de Tomar quer ampliar a Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria dos Olivais e remodelar, para criar melhores condições para profissionais e utentes, o Centro de Saúde de Marmelais.