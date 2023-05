Turismo ecológico e de natureza no Tejo em debate em Santarém

Licenciatura em Educação Ambiental do Politécnico de Santarém e proTEJO organizam encontro no sábado, 6 de Maio, na Tertúlia do Politécnico de Santarém, tendo como tema “Turismo ecológico e de natureza no Tejo como polo de desenvolvimento regional”.

A licenciatura em Educação Ambiental e Turismo de Natureza da Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém e o proTEJO – Movimento pelo Tejo estão a organizar os segundos “Encontros com o Tejo e Educação Ambiental”. O tema é o “Turismo ecológico e de natureza no Tejo como pólo de desenvolvimento regional” e são convidados um pescador do Tejo, um empresário de turismo ecológico e de natureza, uma docente que lecciona Poluição Ambiental e um docente das áreas do desporto e turismo de natureza. O encontro realiza-se no sábado, 6 de Maio, das 15h00 às 17h00, na Tertúlia do Politécnico de Santarém.

Segundo comunicado da proTEJO, a iniciativa pretende realçar a importância do turismo de natureza para a conservação dos ecossistemas do rio, assim como discutir em que medida se necessita de uma valorização ecológica do Tejo e seus afluentes que seja alcançada com um bom estado ecológico das águas, um caudal ecológico que permita o florescimento dos ecossistemas e o usufruto da água pelas populações ribeirinhas, e uma ausência de barreiras fluviais que permita a regeneração da água e a manutenção de um ecossistema biodiverso.