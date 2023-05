Vila Franca de Xira apoia idosos através do projecto Pontes

Os técnicos do projecto Pontes, Carla Veiga e Pedro Francisco, com Odete Cardina, uma das utentes do projecto

Prevenir e reduzir o risco de isolamento e solidão nos idosos é um dos objectivos do projecto Pontes da Câmara de Vila Franca de Xira. Todas as pessoas com mais de 55 anos que estão geo-referenciadas na plataforma informática deste programa são acompanhadas pela técnica do serviço social municipal, Carla Veiga, que está afecta ao projecto. O tipo de acompanhamento depende da classificação de risco em que a pessoa se encontra.

O programa está integrado na estratégia nacional para o envelhecimento activo. Até à data foram identificadas 527 pessoas, sendo que actualmente estão activas na geo-referenciação 430.