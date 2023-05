Benavente é o concelho que mais sofre por falta de habitação social

Ana Parracho Monteiro, 72 Anos, vive sozinha há 11 anos numa casa arrendada no lote 19 da Rua Joaquim Rodrigues Parracho, em Benavente. A habitação já deixou de ter condições para viver com qualidade, tendo em conta a humidade nos dois quartos e na casa de banho. As paredes pretas levam Ana Monteiro a dormir na cama que está na sala e a tapar a televisão com um pano para não se estragar com a humidade. Uma das filhas faleceu há quatro anos e o neto que criou já mora com os sogros em Lisboa. Sente-se sem suporte.