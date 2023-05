Cão abandonado em apartamento na Póvoa de Santa Iria é caso de Polícia 

Os moradores do número 11 da Praceta dos Caniços, na Póvoa de Santa Iria, dizem estar esgotados por causa de um cão que está sozinho há dois meses no apartamento do 3º esquerdo desse prédio. O animal foi deixado sozinho, não vai à rua e, segundo os moradores, os proprietários do andar só vão lá para deixar comer ao animal de 15 em 15 dias. Inicialmente o cão tinha acesso à varanda onde fazia as necessidades, sem que ninguém as limpasse, mas por causa das queixas de ruído fecharam-no dentro de casa.

Ana Oliveira mora naquele prédio há dez anos e conta a O MIRANTE que nem ela nem a filha conseguem dormir de noite. “É uma preocupação saber que o cão está sozinho e pode morrer. Não durmo por causa do barulho e até já pensei ficar lá à porta durante a noite para o animal não estar sozinho”, desabafa.