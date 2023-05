Cimpor de Alhandra abre as portas da fábrica à comunidade

A fábrica da Cimpor de Alhandra vai estar de portas abertas para receber a comunidade entre os dias 8 e 12 de Maio, podendo os interessados visitar o centro de produção e o museu da Cimpor.

A cimenteira, do grupo turco OYAK, pretende incentivar com a iniciativa os moradores da região a conhecerem a empresa e dessa forma aproximarem-se da comunidade. “É importante para nós, enquanto empresa local, perceber a forma como a comunidade nos percepciona e dar seguimento ao caminho que temos realizado, quer na construção de novas parcerias sustentáveis, quer na manutenção das que já temos implementadas actualmente”, explica Luís Fernandes, CEO da Cimpor Portugal e Cabo Verde.

Na visita os moradores poderão conhecer a história da fábrica, das instalações e o seu processo produtivo. Para marcar a visita ao Centro de Produção de Alhandra os interessados devem enviar um email para JFaia@cimpor.com. De manhã a fábrica poderá ser visitada entre as 10h00 e as 13h00 e da parte da tarde entre as 14h30 e as 16h30.