Conferência sobre eficiência energética em Santarém

Ramiro Matos, presidente do conselho de administração da empresa municipal Águas de Santarém, é o orador da próxima assembleia do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão

“A eficiência energética como a prioridade de gestão do século” é o tema da conferência que Ramiro Matos, presidente do conselho de administração da empresa municipal Águas de Santarém, vai proferir na próxima assembleia do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. A sessão está marcada para quinta-feira, 11 de Maio, pelas 18h30, no salão nobre dos Paços do Concelho de Santarém. Pode ser acompanhada também através da plataforma online Zoom.