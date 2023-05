Constância sem vagas abertas para contratar médicos de família

CDU de Constância lamenta que o Centro de Saúde da vila não tenha sido contemplado com vagas para contratação de médicos de família no concurso recentemente publicado

A CDU de Constância lamenta que o Centro de Saúde da vila não tenha sido contemplado com vagas para contratação de médicos de família no concurso publicado no dia 2 de Maio em Diário da República. “Tendo sido abertas no total do ACES Médio Tejo 37 lugares, foi com perplexidade e muita preocupação que a CDU-Constância verificou não ter sido atribuído lugar a concurso para o Centro de Saúde de Constância”, diz aquela força política, que reforça: “Sabendo-se da falta de um médico de família na sequência da aposentação deste profissional de saúde e das dificuldades dos utentes do seu ficheiro acederem a cuidados médicos não se compreende que em 37 vagas abertas não haja uma em Constância”.

Os eleitos da CDU em Constância dizem, em comunicado, que já manifestaram a sua preocupação à directora do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo e ao presidente da câmara municipal, pedindo esclarecimentos sobre como vai ser resolvida a situação da prestação de cuidados de saúde primários aos utentes e para quando a abertura de concurso para médico de família no concelho.