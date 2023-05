Detectadas cianobactérias na Albufeira dos Patudos em Alpiarça

partilhe no Facebook

As amostras de água recolhidas na Albufeira dos Patudos, em Alpiarça, acusaram positivo para cianobactérias, que podem ser prejudiciais para a saúde humana por contacto directo ou ingestão de água, quer acidentalmente ou durante a práctica de desportos ou actividades aquáticas, tais como natação, mergulho, canoagem e outros.

Desta forma e de acordo com o relatório e parecer dado pela ARSLVT (Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo), estão desaconselhadas idas a banho ou quaisquer tipo de actividades aquáticas que tenham contacto directo com a água da albufeira. O levantamento da restrição será anunciado oportunamente.