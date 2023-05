Diocese de Santarém com capacidade para acolher 76 mil peregrinos da Jornada Mundial da Juventude

Já há mais de 460 famílias inscritas para acolher peregrinos, com capacidade para quase duas mil pessoas, e a Diocese de Santarém continua a negociar a cedência de espaços colectivos para alojamento com as entidades proprietárias.

A Diocese de Santarém tem identificada, até ao momento, uma capacidade de acolhimento de cerca de 76 mil peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre na primeira semana de Agosto em Lisboa. Em resposta à Lusa, o Comité Organizador Diocesano (COD) de Santarém afirmou que conta, neste momento, com mais de 460 famílias inscritas para acolher peregrinos, com capacidade para quase duas mil pessoas, e continua a negociar com as entidades detentoras de espaços colectivos, para a formalização da sua cedência.

“No último balanço [no início de Março], tínhamos identificadas cerca de 350 famílias de acolhimento, sendo que actualmente temos mais de 460, com capacidade para acolher quase dois mil peregrinos. Nos espaços de acolhimento, a capacidade da nossa Diocese está perto dos 74 mil peregrinos, o que faz um total de cerca de 76 mil pessoas na Diocese de Santarém”, mais cerca de 11 mil do que há dois meses.

A Diocese de Santarém, que, com as de Setúbal e Lisboa, é responsável pelo acolhimento dos participantes na JMJ, iniciou em Fevereiro, junto das entidades proprietárias, o processo de formalização de cedência dos cerca de 600 espaços colectivos que identificou. Segundo a COD, o transporte dos peregrinos que ficarem alojados no território da Diocese de Santarém obedece ao plano de mobilidade elaborado pelo Governo e divulgado no passado dia 5 de Abril.

Também a alimentação será assegurada pela Fundação JMJ, que tem abertas candidaturas no seu site para restaurantes, supermercados e instituições particulares de solidariedade social que queiram aderir à rede de restauração, que será gerida pela organização nacional. “As refeições serão todas asseguradas por essa rede de restauração, à excepção dos pequenos-almoços, que podem ser dados pelas famílias de acolhimento, caso queiram, ou que serão fornecidos pela organização nacional e depois distribuídos pelos voluntários nos locais de acolhimento”, adianta.

Quanto às iniciativas que vão decorrer na Diocese durante a semana da JMJ, como as catequeses ‘Rise Up’, o COD Santarém está a formalizar as igrejas e os auditórios “que possam ter condições para acolher as catequeses por línguas, para que depois esta alocação e preparação dos espaços seja feita pela organização local”. A Diocese incentiva, ainda, os jovens a organizarem “algumas actividades de recepção ou de despedida para os peregrinos que fiquem alojados nas suas paróquias, de modo a dar a conhecer a região”. “Para além disso, vamos aproveitar iniciativas que já existem e outras que surjam como exposições, festas, etc...”, acrescenta.

Além dos cerca de mil voluntários inscritos, a Diocese conta com mais de 500 jovens nas equipas paroquiais criadas em 2019. A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de Agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.