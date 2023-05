Encherim ganha processo em tribunal à Câmara de Almeirim

Além disso, o município deixou arrastar a situação e deixou voar os milhares de euros que pedia de rendas entre 2012 e 2016 porque as facturas prescreveram.

A Câmara de Almeirim perdeu o direito a cerca de 147.500 euros de rendas da Encherim porque esteve quatro anos sem cobrar e quando o fez emitiu no mesmo dia sete facturas, que além de terem valores calculados erradamente acabaram por prescrever. A interpretação do tribunal arbitral que apreciou o diferendo entre a autarquia, dona do centro de fabrico de enchidos tradicionais, e a cooperativa de talhantes, que explora a fábrica, é de que a câmara decidiu mudar a fórmula da cobrança das rendas. Tendo-se baseado numa nova interpretação unilateral do contrato com valores quase cinco vezes superiores.