Falta de habitação é um dos maiores problemas sociais da região

Almeirim, Coruche e Chamusca são os três municípios do distrito que ainda não têm acordos celebrados com o Governo para aumentar oferta de habitação. Restantes 18 têm projectos de dimensões diferenciadas e milhões para investir.

Os três municípios encontram-se em processo de candidatura ao programa 1.º Direito. Os restantes 18 têm projectos de dimensões diferenciadas e milhões para investir até 2026, mas o tempo urge.

Dezoito municípios do distrito de Santarém têm acordos celebrados no âmbito do programa 1.º Direito, para investimentos num valor global de 137 milhões de euros que visam responder às necessidades de habitação identificadas junto de 1.790 famílias (4.700 pessoas). Num distrito com 21 concelhos e um total de 424.973 habitantes (Censos 2021), Almeirim, Coruche e Chamusca são os municípios que se encontram em processo de candidatura ao programa 1.º Direito, junto do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).