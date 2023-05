Mais de 18 milhões para obras estruturantes no concelho de Ourém

Autarcas do executivo municipal de Ourém passaram um dia a visitar várias obras nas freguesias do concelho acompanhados por técnicos.

O executivo da Câmara Municipal de Ourém visitou, no dia 3 de Maio, a primeira fase de uma série de visitas a algumas das obras de maior relevância em curso nas várias freguesias do concelho. As empreitadas, que têm um investimento total superior a 18 milhões de euros e uma comparticipação municipal de aproximadamente 9,2 milhões de euros, pretendem proporcionar melhorias a vários níveis, nomeadamente na rede viária, saneamento, infra-estruturas e edifícios educativos.

Durante as visitas, a comitiva liderada pelo presidente Luís Albuquerque teve a oportunidade de verificar o estado de execução das obras e avaliar as eventuais necessidades durante o processo. A presença dos técnicos municipais permitiu uma análise mais detalhada de cada obra, garantindo que os trabalhos estão a ser realizados de acordo com as especificações e prazos previstos.

