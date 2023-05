partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Mercadona de Santarém junta-se à campanha do Banco Alimentar

A Mercadona de Santarém associa-se novamente à campanha solidária do Banco Alimentar Contra a Fome, que vai decorrer entre esta sexta-feira 5 a 14 de Maio, juntando-se assim também a todas as outras lojas da marca no país. Os clientes podem doar um valor, em múltiplos de 1, que será convertido em alimentos para entregar ao Banco Alimentar Contra a Fome.