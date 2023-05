Presidente da Câmara de Benavente com vida mais regrada após ter sofrido AVC

Carlos Coutinho ficava a trabalhar no seu gabinete até às 23h. Depois do AVC deixou de fumar e vai para casa mais cedo

O presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho, já regressou às funções autárquicas após o acidente vascular cerebral (AVC) “lacunar ligeiro” que sofreu no dia 5 de Abril. Mas o regresso à vida política terá agora de ser regrado até porque o estilo de vida que levava contribuiu para o acidente. O tabaco, o stress, as longas horas de trabalho, sem horários de refeição, culminaram num grande susto.

O autarca de 60 anos, segundo os médicos, é agora uma pessoa de risco e por isso tem de largar os velhos hábitos e tomar medicação para sempre. Carlos Coutinho garante que vai ter uma vida mais regrada e já deixou de fumar. Em vez de sair da Câmara de Benavente às 23h00, sem almoçar nem jantar, passa a sair mais cedo e vai para casa. “Sou agora uma pessoa de risco. Em cada três pessoas que têm AVC uma morre, outra fica incapacitada e a outra consegue superar. Foi o meu caso, mas a sorte pode não voltar”, diz ao jornal.

A família percebeu que não estava bem

No dia 4 de Abril, o autarca trabalhou na sua secretária na câmara municipal até às 23h00. Ainda visitou os pais mas já se sentia cansado e com dores de garganta. Foi para casa e deitou-se. Quando acordou no dia 5 de Abril foi preparar, como é hábito, o pequeno-almoço mas teve de fazer três vezes o sumo de laranja. Depois partiu um copo. A partir daí foi tudo muito rápido. As filhas levantaram-se e viram que o pai não estava bem. Parte da face estava já paralisada e já não articulava bem as palavras. A esposa transportou-o até ao hospital do SAMS, em Lisboa, onde foi sujeito a uma série de exames.

Só no hospital soube que já tinha tido alguns mini-AVC ou ataque isquêmico transitório antes do episódio de AVC “lacunar ligeiro”. O autarca continua a sua recuperação da fala com terapia e com o compromisso de levar uma vida mais tranquila e regrada.