Centenas de armadilhas colocadas em Azambuja para combater vespa asiática

A Câmara de Azambuja tem instaladas pelo concelho 400 armadilhas destinadas à captura de vespas velutinas, mais conhecidas por vespas asiáticas. O objectivo da medida, iniciada em 2020, é a captura do maior número de vespas rainhas, as que originam novas colónias, e evitar a proliferação desta espécie exótica. Em Portugal a presença da vespa asiática foi confirmada inicialmente no norte do país em 2011. Embora não seja considerada a mais perigosa para seres humanos do que a vespa europeia é mais agressiva e prejudica a apicultura por se tratar de uma espécie carnívora e predadora de abelhas.